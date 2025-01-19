مصر تُدشّن “غرفة عمليات مشتركة” لتنفيذ اتفاق غزة

أعلنت مصر أنها ستدشن غرفة عمليات مشتركة مع الوسطاء، لإدارة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات والأفراد عبر معبر رفح.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، التزامها بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة بـ “العمل الدائم لتثبيت وقف النار، والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقرًا لها، لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح”.

وإذ حثّت الوسطاء على الالتزام بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، أشارت إلى أن “أكثر من 1,890 أسيرًا فلسطينيًا لدى “إسرائيل” سيُفرج عنهم مقابل الإفراج عن 33 أسير “إسرائيلي” ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومدتها 42 يومًا”.

المصدر: جريدة الاخبار