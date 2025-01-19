أولى نتائج وقف إطلاق النار.. بن غفير ينسحب من الحكومة والصهاينة يصفون الاتفاق بـ”الاستسلام”

تجاوزت الحكومة الإسرائيلية قطوع التصويت على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين في قطاع غزة، غير أن التجاذبات الداخلية لا تزال على أشدها على مستوى مساعي المعترضين لعرقلة تنفيذ الاتفاق.

وبالتوازي مع عرقلة تنفيذ الاتفاق، اتهمت العديد من الأوساط رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأنه أوصل الكيان إلى وضع سيء جدا اضطر فيه للتنازل ووقف الحرب في ظروف غير ملائمة لتل أبيب، بعد أن دفعت أثمانًا كبيرة في قطاع غزة ولم تتمكن من تحقيق النصر المطلق.

وحذرت أوساط صهيونية من ظهور الاتفاق كإنجاز للفلسطينيين، وأن حماس تعمل على إظهاره على هذا النحو، وذلك بعد أن فشلت حكومة الاحتلال في إيجاد بديل لحركة حماس في قطاع غزة.

حزب بن غفير يعلن تقديم وزرائه وأعضاء الكنيست استقالاتهم من الحكومة غدا

هذا، وأعلن حزب “عوتسما يهوديت” مساء السبت أن وزراءه وأعضاء الكنيست سيقدمون استقالاتهم يوم الأحد من الحكومة والائتلاف الحكومي.

وجاء عن حزب بن غفير أن الاستقالات تأتي في ضوء المصادقة على الاتفاق مع حماس وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مع التخلي عما قال إنها “إنجازات الجيش في الحرب” وانسحاب القوات من قطاع غزة ووقف القتال في غزة، واصفًا الاتفاق بأنه “استسلام لحماس”.

أما وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، فاعتبر أن المصادقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة تعطي الضوء الأخضر لصفقة سيئة وكارثية، وخطيرة للأمن القومي الإسرائيلي، وتعيد إنجازات الحرب الكثيرة إلى الوراء.

وأعلن أنه يعارض الصفقة بشدة، غير أنه قال إنه حصل على التزام من نتنياهو بتغيير أسلوب الحرب من أجل الحسم الكامل بواسطة السيطرة التدريجية على قطاع غزة بأكمله، وإزالة القيود التي فرضتها علينا إدارة بايدن.

نتنياهو: المرحلة الأولى وقف مؤقت وسنستأنف القتال إذا لم تكن مفاوضات المرحلة الثانية مجدية

وفي محاولة لإرضاء اليمين في الكيان، قال نتنياهو، في تصريح له عشية بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، إن “المرحلة الأولى من الاتفاق هي عبارة عن وقف إطلاق نار مؤقت، وقد حصلنا على دعم كامل من الرئيس ترامب والرئيس بايدن باستئناف القتال في حال كانت المفاوضات حول المرحلة الثانية غير مجدية”.

ويأتي تصريح نتنياهو في وقت يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وعشرات المواقع والشوارع في البلاد، وذلك دعما لصفقة تبادل الأسرى المقرر أن تكون دفعتها الأولى يوم غد الأحد.

تخوف إسرائيلي من تطورات في الضفة والجيش الإسرائيلي يدفع بـ7 سرايا إلى هناك

وفي ظل التجاذبات داخل الحكومة الإسرائيلية، حذر رئيس الشاباك الصهيوني رونين بار في جلسة الحكومة الصهيونية الأخيرة بأن الضفة الغربية ستكون ساحة المواجهة المشتعلة مع الفلسطينيين قريبًا، خصوصًا بعد إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين هناك.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر إرسال 7 سرايا عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة. وقد أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بتعزيز القوات في القيادة المركزية، فيما قال إنه “مع التركيز على إحباط الأعمال الإرهابية الهجومية والدفاعية في البلدات والطرق، في إطار إطلاق سراح الأسرى”.

كما صادق هليفي على “الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي”.

المصدر: موقع المنار