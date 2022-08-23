السيد نصر الله: الصمود الاسطوري في حرب تموز ، الانتصار العسكري الشعبي السياسي والادارة المشتركة للمعركة واسقاط مشروع الشرق الاوسط الجديد وانهاء مشروع اسرائيل العظمى ، تثبيت معادلات الردع كانت من نتائج حرب تموز لحماية لبنان من التهديدات والقصف ولذلك ينعم بلدنا بالامن والامان منذ 16 عاما – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: الصمود الاسطوري في حرب تموز ، الانتصار العسكري الشعبي السياسي والادارة المشتركة للمعركة واسقاط مشروع الشرق الاوسط الجديد وانهاء مشروع اسرائيل العظمى ، تثبيت معادلات الردع كانت من نتائج حرب تموز لحماية لبنان من التهديدات والقصف ولذلك ينعم بلدنا بالامن والامان منذ 16 عاما