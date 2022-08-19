أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-08-2022

البناء

– كشفت مصادر أوروبيّة عن مسعى لتأسيس صندوق للضمانات الماليّة التي ستحصل عليها إيران في الاتفاق النوويّ لتعويضها في حال الانسحاب الأميركيّ من الاتفاق مجدداً، وأن أوروبا ودول الخليج ستشكلان نواة هذا الصندوق وأن المبلغ المقدّر قد يصل الى مئة مليار دولار.

– قالت مصادر نيابية إن ما سُمّي بنواب المعارضة بعد الانتخابات أو الأكثرية الجديدة تحوّلوا الى عشرة تكتلات يصل حجم بعضها الى نائبين فقط وأن بين صفوفها سبعة مرشحين يقومون بتسويق أسمائهم وسيبقون يفعلون ذلك حتى آخر جلسة انتخاب رئاسية.

النهار

– عُلم أن أكثر من مسؤول لبناني تواجد في دول معنية بالملف اللبناني لأيام معدودة لاستطلاع الأجواء الرئاسية في لبنان وموقفها منها.

– يتوقع أن يصل موفد روسي إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين وقيادات سياسية وحزبية من دون أن يكون هناك أي مبادرة روسية للحل في لبنان.

اللواء

– أبلغت دولة كبرى المفاوضين بين لبنان و”إسرائيل” من أجل الترسيم البحري أن خيارات التصعيد لا يجوز أن تبقى على الطاولة لحدوث خرق حقيقي.

– لا يُبدي قطب وسطي اكتراثاً ببعض المواقف المسيحية، القريبة أو البعيدة، لأن المهم هو الابتعاد عن السجالات، لئلّا تنعكس على الوضع في المنطقة.

– ثمة خلاف حول تحديد سعر صرف الدولار الجمركي بين مراجع عدّة، وبين الفريق المصرفي – الوزاري المعني.

الجمهورية

– إقترح البعض على مرجع عال يتعرض لهجوم وانتقادات مقاضاة المتعرضين له مؤكدين أن القانون إلى جانبه في شكل حاسم.

– لوحظ مشاركة رسميين في مؤتمر لهيئة شبه رسمية يقوم حول مرجعيتها نزاع قضائي بين فريقين يدعي كل منهما.

– تبلغت مراجع محلية أن جواباً إقليمياً لمرجعية أوروبية حول مسألة حساسة جداً إتسم بالايجابية.

المصدر: صحف