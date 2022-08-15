وزير الخارجية اليمنية هشام شرف عبدالله يدين الغارات الصهيونية على ريف دمشق وطرطوس في سوريا وانتهاكه للأجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 23:48
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وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال يبحث مع نظيره السوري في دمشق خطة إعادة اللاجئين السوريين الى المناطق الآمنة
الخارجية اللبنانية: نستنكر بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا واستخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء
الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن للتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة البلاد
المكتب السياسي لحركة أمل: لضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وإخراج لبنان من حالة الانهيار
المكتب السياسي لحركة أمل: قلقون من استسهال البعض لوقوع مؤسسات الدولة بحالة الشلل لا سيما المؤسسات الأمنية والعسكرية
مؤتمر صحافي مشترك بين وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف
الوزير شرف الدين: وزارة الداخلية ستبدأ العمل بالإحصاءات اللازمة لعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم
الوزير مخلوف: الأبواب مفتوحة والتسهيلات موجودة لعودة النازحين وملتزمون بالعودة الطوعية والامنة لكل اللاجئين
التلفزيون السوري: مقتل الإرهابي "محمود أحمد الحلاق" أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية
سانا: الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 100 صهريج من النفط السوري إلى شمال العراق
إعلام العدو: أنباء عن إصابة جنود تعرضوا لإطلاق نار قرب الجدار في شويكة شمال طولكرم وانسحاب المنفذين من المكان
مهجة القدس: "محكمة عوفر" ترفض الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة
وزير الخارجية الإيراني: إيران لديها خطة بديلة إذا أخفقت المحادثات في إحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: سنحتاج مزيدا من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة
الخارجية الأمريكية: نعمل على وضع آلية لحصول المصرف المركزي الأفغاني على 3.5 مليار دولار من الأموال المجمدة
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن: لن نتردد في تنفيذ أقسى الضربات ولا في اتخاذ كل ما من شأنه نيل الشعب اليمني حقه
الرئيس مهدي المشاط: الأسلحة الدفاعية الأميركية لن تغني شيئا أمام الصواريخ والطائرات اليمنية إذا استمر العدوان والحصار
الخارجية الروسية: على واشنطن ألا تعرقل إصدار تأشيرات المسؤولين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وفد من الوكالة سيزور محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية قريبا
الدفاع الروسية: طائرة استطلاع بريطانية اخترقت الأجواء الروسية
الأمم المتحدة: لدينا القدرات لدعم مهمة الوكالة الدولية إلى محطة زابوروجيا النووية إذا وافقت روسيا وأوكرانيا
الجيش الصيني: زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي لتايوان تكشف أن الولايات المتحدة تقوض السلام والاستقرار في المضيق
وزارة الدفاع التايوانية: 15 طائرة صينية حلّقت بالقرب من الجزء الشرقي لخط وسط مضيق تايوان
رئاسة الأركان الفرنسية: مغادرة آخر الجنود الفرنسيين من مالي وإعادة نشرهم في النيجر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصرا في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
وزير الخارجية اليمنية هشام شرف عبدالله يدين الغارات الصهيونية على ريف دمشق وطرطوس في سوريا وانتهاكه للأجواء اللبنانية
منذ 1 ساعة
15 August، 2022
اخبار اليمن
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