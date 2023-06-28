السيد الحوثي يبارك للشعب اليمني والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

بارك قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، للأمة الإسلامية وحجاج بيت الله والشعب اليمني العزيز حلول عيد الأضحى المبارك. وتوجه السيد عبدالملك في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى شعبنا العزيز ومجاهديه الأبطال وإلى أمتنا الإسلامية وحجاج بيت الله بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح السيد الحوثي أن عيد الأضحى يأتي تتويجا لركن الحج بما يحمله من دلالات إيمانية مهمة وعطاء تربوي وروحي عظيم، مشيراً إلى أن الحج يعزز مبادئ البراءة من المشركين والوحدة الإسلامية والرجم للشيطان براءةً منه وأوليائه من شياطين الإنس والجن.

ونوه السيد الحوثي بأن مناسك وشعائر الحج تحمل دروسًا ترتقي بالأمة روحيًا وثقافيًا وحضاريًا وفي العلاقة بالله والتقرب إليه والسعي إلى رضوانه، وقال “إن مناسبة عيد الأضحى تخليدٌ لذكر النبي إبراهيم وابنه إسماعيل في رؤيا الذبح والاستعداد التام لتنفيذ أمر الله والتسليم التام له”.

وأضاف السيد الحوثي أن “التكبير من أهم الأذكار التي تحرر الإنسان من مشاعر التكبير للطاغوت والمستكبرين والجبابرة، ويشد الإنسان إلى الله الكبير المتعال ليثق به ويتوكل عليه”، ولفت إلى أن عيد الأضحى مناسبة لصلة الأرحام وتعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين.

ودعا السيد الحوثي إلى أن يكون الاحتفال بالعيد على أساس من الوعي بما يعنيه لنا من فرح بفضل الله وتوجه بالشكر له، وعلى أساس الاستفادة من عطاء المناسبة التربوي والإنساني والأخلاقي والروحي والاجتماعي ومن ترسيخ لمبادئ الإسلام الكبرى.

المصدر: المسيرة نت