الجيش الصيني يمدّد زمن مناوراته قبالة تايوان (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 15:16

الجيش الصيني يمدّد زمن مناوراته قبالة تايوان (روسيا اليوم)

منذ 28 mins 10 August، 2022
أخبار موقع المنار

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