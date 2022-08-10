الجيش الصيني يمدّد زمن مناوراته قبالة تايوان (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 15:16
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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في ميكولايف واعتراض 7 صواريخ أطلقت من منظومات هيمارس الأميركية في خيرسون
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الخارجية الروسية: قرار الأمم المتحدة منع زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه تصرف غير مسؤول
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الجيش الصيني يمدّد زمن مناوراته قبالة تايوان (روسيا اليوم)
منذ 28 mins
10 August، 2022
الجيش الصيني
الصين
تايوان
مناورات عسكرية
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