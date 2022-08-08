العمل الاسلامي: الجهاد الإسلامي أثبتت وقوتها وصمودها في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية

تقدمت جبهة العمل الإسلامي في لبنان في بيان، “من الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي قيادة ومسؤولين ومجاهدين بأحر التبريكات باستشهاد القادة الأبرار “تيسير الجعبري وخالد منصور وزياد المدلل ابن القائد أحمد المدلل ورأفت الزاملي” وغيرهم من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا إلى ربهم شهداء سعداء دفاعاً عن القدس الشريف والمسجد الأقصى والعرض والإنسان وردعاً للعدو الصهيوني الغادر وردّاً على كل جرائمه واغتيالاته الدموية الآثمة”.

ولفتت إلى “التصدي البطولي الرائع وغير المسبوق وإلى إطلاق الصواريخ بالمئات التي طالت عمق الكيان الصهيوني الغاصب عدا عن ما ُيسمى غلاف غزّة من مستوطنات ومغتصبات لقطعان المستوطنين”، معتبرة أنّ” حركة الجهاد الإسلامي ومن خلال هذا التصدي البطولي أثبتت جدارتها وقوتها وصمودها وعنفوانها في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية الدموية الهمجية التي تستهدف الأبرياء من المدنيين في بيوتهم وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهدم وتدمر البيوت على رأس ساكنيها”.

وحيت الجبهة” معركة وحدة الساحات والتي هي امتداد لمعركة “سيف القدس” وكل المجاهدين والمقاومين والمناضلين في هذه المعركة والتي فاجأت العدو الذي حاول يائساً الاستفراد بحركة الجهاد أو أي فصيل آخر ولكن محاولاته باءت بالفشل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام