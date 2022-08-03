الشيخ قاووق : المقاومة حررت قضية الثروات النفطية والغازية من أيِ ابتزازٍ أميركي

اعتبر عضوُ المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومةَ حررت قضيةَ الثرواتِ النفطيةِ والغازيةِ من أيِ ابتزازٍ أميركي.

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزبُ الله لفقيدِ الجهادِ والمقاومة حسن بسام مدلج في حسينية بلدة ديركيفا الجنوبية ، رأى الشيخ قاووق أنَّ تبرئةَ من تلطّخت أيديهم بدماءِ الشهداءِ يعتبرُ إساءةً لكلِّ تضحياتِ الشهداءِ واستفزازاً لآلافِ الأسرى والجرحى ولكلِّ شرفاءِ الوطن، مضيفاً أن اللبنانيَ الذي يعيشُ في الكيانِ الإسرائيلي ويحملُ البندقيةَ الإسرائيلية، هو خائنٌ وعميل.

المصدر: قناة المنار