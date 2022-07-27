وزير الخارجية الاميركي يعلن عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي ستكون الأولى منذ بدء العملية الروسية في اوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 22:08

وزير الخارجية الاميركي يعلن عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي ستكون الأولى منذ بدء العملية الروسية في اوكرانيا

منذ 21 mins 27 July، 2022
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