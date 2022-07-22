واشنطن: سنرحب بالاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترحب بالاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يتوقع الإعلان عنه يوم الجمعة في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: “نحن سنرحب بمثل هذا الاتفاق. ونحن نشيد بالعمل الجدي الذي نفذه الأمين العام للأمم المتحدة وعمل حلفائنا الأتراك”.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تنسق أعمالها مع تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في ما يخص المفاوضات حول تصدير الحبوب، وتواصل العمل مع الحلفاء من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق.

وجدير بالذكر أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن عن وصول الأمين العام إلى إسطنبول اليوم الخميس، حيث يتوقع الإعلان عن الاتفاق بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود في أعقاب المباحثات التي استمرت على مدار أسابيع بين وفود روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

المصدر: وكالة تاس الروسية