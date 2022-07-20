فلاديمير بوتين: لضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2022 - 00:04
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مراسل المنار: سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة في منطقة الوزاني جنوبي لبنان
القاضية غادة عون تداهم منزل حاكم مصرف لبنان ومبنى المصرف بحثا عن رياض سلامة لتنفيذ أمر قضائي
القاضية عون: إذا أصبح تطبيق اشارة قضائية "فولكلورا" فالأفضل أن يعتزل القضاء قبل أن يغض الطرف عمن يسرق بلد
نقابة موظفي مصرف لبنان تعلن الإضراب التام لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء احتجاجا على ما وصفته المس بكرامة المصرف وموظفيه
وزير الزراعة عباس الحاج حسن يطلب من مديريات حراس الأحراج والقوى الأمنية تسيير دوريات يومية إلى الأماكن المعرضة للاشتعال
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقصف بطائرات مسيّرة وبالمدفعية مناطق في شمال قطاع غزة
إعلام العدو: إصابة مستوطن بجراح خطرة خلال عملية طعن في حي راموت بالقدس المحتلة
شركة النفط اليمنية: قوات تحالف العدوان الأميركي-السعودي تحتجز سفينة ديزل بالرغم من حصولها على ترخيص من الأمم المتحدة
الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي
الإمام الخامنئي: نحن نعتبر أمن تركيا وحدودها أمننا وأنتم اعتبروا أمن سوريا أمنكم ويجب إنهاء قضايا سوريا بالحوار
الإمام الخامنئي يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الإمام الخامنئي: التعاون الطويل الأمد بين إيران وروسيا يعود بفائدة عميقة على البلدين ويجب متابعة الاتفاقات وتنفيذها
إنعقاد قمة ثلاثية بطهران تجمع رؤساء تركيا ــــ إيران ـــــ روسيا ستبحث عدة مواضيع مشتركة أبرزها الملف السوري
الرئيس الإيراني: مسار أستانا هو إطار ناجح لحل الأزمة السورية سلميا والحلول الخارجية ستؤدي لتعقيد الوضع
السيد إبراهيم رئيسي: قمة طهران أكدت ضرورة توفير الأرضية من أجل عودة فورية للاجئين السوريين من الدول الأخرى
السيد رئيسي: السيادة السورية خط أحمر ووجود أميركا اللاشرعي سبب عدم الاستقرار وندين العدوان الصهيوني على المنشأت السورية
الرئيس الروسي: اتفقنا على عقد اجتماعات ثلاثية بشأن الأزمة السورية ينضم إليها خبراء من دول المنطقة والأمم المتحدة
بوتين: الوجود غير الشرعي للجيش الأميركي في سوريا يزعزع الاستقرار ويجب التأكد من أن مساعدة سوريا تتم دون أهداف سياسية
الرئيس التركي: سنواصل مسار أستانا بما يسمح لحل الأزمة السورية وعلينا تقديم الدعم الكامل لتسريع الحل السياسي في سوريا
إردوغان: ليس من العدل أن تتحمل تركيا لوحدها أعباء النازحين ونأمل أن تساهم القمة في عودتهم إلى بلادهم
صندوق النقد الدولي يحذر من ضربة قوة للاقتصاد الأوروبي بسبب انقطاع امدادات الغاز الروسي
صحيفة كوميرسانت الروسية: كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز "نورد ستريم" إلى ألمانيا بعد الانتهاء من إصلاحه
رويترز: معاودة العمل بخط الغاز الروسي نورد ستريم1 يوم الخميس بـطاقة أقل من المعتاد بعد انتهاء أعمال الصيانة
الدفاع الألمانية: أبلغنا أوكرانيا أن قدرتنا العسكرية على تقديم مزيد من السلاح محدودة
بنغلادش: البدء بتقنين الكهرباء لما يصل إلى ساعتين يوميا بسبب أزمة الوقود العالمية
بريطانيا: الحرارة تسجل 40.2 درجة في مستوى تاريخي لها وإعلان حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الحرائق الهائلة في العاصمة
اسبانيا: مقتل شخصين بسبب الحرائق التي تجتاح مساحات كبيرة في مقاطعة زامورا غربي البلاد
فرنسا: الحرائق تأتي على 19 ألف هكتار في جنوب غربي البلاد وإجلاء 37 ألف شخص خلال 6 أيام من المنطقة
فلاديمير بوتين: لضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي
منذ 3 ساعة
19 July، 2022
القمة الثلاثية
بوتين
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