الشيخ البغدادي في واجب عزاء السيد محمد على الأمين: كان من أعمدة جبل عامل الذي أعطاه عزاً وشموخاً

قدّم عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، واجب العزاء بالعلامة الراحل الحجة السيد محمد على الأمين (رضوان الله عليه) في بلدة شقراء من جبل عامل، بحضور الأسرة الكريمة يتقدمهم نجله سماحة المفتي السيد مهدي الأمين، “وقد عبّر الشيخ البغدادي عن بالغ حزنه برحيل هذا العالم الجليل الذي هو من جيل الآباء الذي كانت تربطه به علاقة خاصة، وقد خسر جبل عامل برحيله قامةً كانت غنية بالعلم والفكر والأدب، وتجربةً امتدت لعشرات السنين، ونموذجاً يمكن لأهل العلم في زماننا الإقتداء به والإستفادة من تجاربه، وقد تجاوز عمره الشريف المائة عام”.

وأضاف الشيخ البغدادي: “لا أعرف إذا كانت ولادته المباركة سنة ١٩٢٠ م بتقديرٍ إلهي مع ذلك الموقف التأسيسي لعلماء جبل عامل في وادي الحجير الرافض للوجود الفرنسي وتقسيم البلاد العربية، ورحيله بعد مائة عام، وقد أثمر ذلك الموقف وجود مقاومة أصبحت قادرة على تهديد إسرائيل بالحرب على حد تعبير قادة العدو، وللسيد الراحل بين الموقفين صولاتٌ وجولات من توعية الناس وجعلهم يتمسكون بأرضهم ويبحثون عن الحكم الشرعي ويحبون أوطانهم إلى حدود الاستشهاد”.

المصدر: موقع المنار