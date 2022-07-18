الدفاع الروسية : القوات الجوية الروسية تدمر 4 مواقع قيادة ومستودع ذخيرة لأوكرانيا بأسلحة عالية الدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2022 - 15:08

الدفاع الروسية : القوات الجوية الروسية تدمر 4 مواقع قيادة ومستودع ذخيرة لأوكرانيا بأسلحة عالية الدقة

منذ 2 يوم 16 July، 2022
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