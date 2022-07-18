الدفاع الروسية : القوات الجوية الروسية تدمر 4 مواقع قيادة ومستودع ذخيرة لأوكرانيا بأسلحة عالية الدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2022 - 15:08
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الدفاع الروسية : القوات الجوية الروسية تدمر 4 مواقع قيادة ومستودع ذخيرة لأوكرانيا بأسلحة عالية الدقة
منذ 2 يوم
16 July، 2022
الدفاع الروسية
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