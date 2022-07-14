بوتين يوقّع قانونا يضبط القواعد الضريبية لتداول العملات المشفرة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يضبط ضرائب تداول الأصول المالية الرقمية، والرسوم المترتبة على هذه التداولات.

ولن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات مشغلي أنظمة المعلومات التي يتم فيها إصدار الأصول المالية الرقمية، وخدمات مشغلي تبادل هذه الأصول، وعمليات بيع الأصول المالية الرقمية.

وتنص الوثيقة على أن النتيجة المالية تتحدد اعتبارا من تاريخ كل عملية على حدة ولمجمل العمليات.

وقد يتم تخفيض القاعدة الضريبية للمدفوعات بالأصول المالية الرقمية بمقدار الخسارة على المعاملات مع الأوراق المالية التي لا يتم تداولها في السوق النظامية، والعكس صحيح.

كما ينص القانون على أنه عند بيع الحقوق الرقمية التي تتضمن في نفس الوقت الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية النفعية، يتم تحديد القاعدة الضريبية على أنها الفرق بين سعر بيع الحق الرقمي المذكور وسعر الشراء، مع مراعاة مبلغ الضرائب.

وفقا للقانون، فإن مبالغ الضرائب التي يحتسبها دافعو الضرائب ويدفعونها للموازنة عند استلام الدفعات، أو السداد الجزئي فيما يتعلق ببيع الحقوق الرقمية للعميل، يجب الوفاء بالالتزامات بموجبها نقدا أو عن طريق نقل البضائع (الأشغال والخدمات) وحقوق الملكية ومعاملات البيع، وعندها تكون معفاة من الضرائب.

المصدر: وكالة تاس الروسية