أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط المقاتلات الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز “سو-24″ و”سو-25” و”ميغ-29″، وإسقاط مقاتلة “سو-25” بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها الخاصة، بينما يتكبد العدو خسائر فادحة على كل الجبهات.

وتم تحييد أكثر من 350 جندياً من القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولاييف، و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملياتية والتكتيكية، بحسب الدفاع الروسية.

كما تمكنت القوات الفضائية الجوية الروسية من تحييد ما يصل إلى 70 عسكرياً نتيجة قصف بأسلحة دقيقة التوجيه لنقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي رقم 59 في الجزء الشرقي من مدينة نيكولاييف، كما تم تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية و10 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز 2إس1 “غفوزديكا” وأكثر من 10 وحدات من السيارات والمعدات الخاصة.

وأعلنت موسكو عن “تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للكتيبة 242 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 241 المنتشر من كييف بالقرب من قرية “ديمينتيفكا” بمنطقة خاركوف، حيث لقي 5 مسلحين مصرعهم على الفور، وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين”.

المصدر: روسيا اليوم