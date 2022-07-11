طوافات تابعة للجيش اللبناني تساهم بمؤازرة وحدات عسكرية في عمليات اخماد الحريق المندلع في احراج روميه بمشاركة وحدات من الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2022 - 16:32
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طوافات تابعة للجيش اللبناني تساهم بمؤازرة وحدات عسكرية في عمليات اخماد الحريق المندلع في احراج روميه بمشاركة وحدات من الدفاع المدني
منذ 39 mins
11 July، 2022
احراج روميه
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