المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيدين “أبو الفضل كركي” والشيخ نبيل قاووق

نعت كتائب الشهيد عزالدين القسام بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، القيادي الكبير بالمقاومة الإسلامية في لبنان، القائد الجهادي الكبير علي كركي (الحاج أبو الفضل) الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس مع ثلة من إخوانه المجاهدين في عملية الاغتيال الإجرامية التي نفذها العدو الصهيوني في ضاحية بيروت الجنوبية؛ برفقة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد الشهيد القائد حسن نصر الله، يوم الجمعة 24 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 2024/09/27م.

وأشادت كتائب القسام بالدور المحوري للشهيد “الحاج أبو الفضل” في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، إذ قاد جبهة الجنوب اللبناني بكافة محاورها وتشكيلاتها ضمن جبهة إسناد المقاومة الإسلامية اللبنانية لغزة خلال معركة طوفان الأقصى؛ كما يذكر للشهيد إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة.

وبمزيد من آيات الجهاد والمقاومة واستمرارا لدرب الشهداء البررة، نعت حركة المجاهدين الفلسطينية ثلة مباركة جديدة من شهداء المقاومة اللبنانية الباسلة، الشهيد الشيخ نبيل قاووق القيادي الكبير في حزب الله، والشهيد المجاهد القائد علي كركي ” أبوالفضل” القيادي الجهادي الكبير في حزب الله اللبناني، والذين ارتقيا مع ثلة من المجاهدين في عمليات إغتيال صهيونية جبانة استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتقدمت الحركة بخالص العزاء والمباركة للأخوة في حزب الله وللشعب اللبناني الشقيق بارتقاء الشهيدين القائدين، واستذكرت مسيرتهما الجهادية الطويلة وتضحياتهما ودورهما الكبير في مسيرة المقاومة ومقارعة العدو الصهيوني.

وقالت الحركة “إننا إذ نودع قامات جهادية كبيرة من قيادة حزب الله اللبناني نؤكد أن تقدم القادة صفوف الشهداء اليوم هو وسام شرف يناله الصادقون المخلصون، ويؤكد صوابية الطريق والنهج الذي تسير عليه ويرسخ ووحدة المسار والمصير في الأمة”.

وأضافت “ان تمادي العدو الصهيوني في غيه وجرائمه لن يزيد المجاهدين والمقاومين إلا صلابة وتمسكا وتصميما على كسر العدوان ، ولن يفلح هذا العدو المتغطرس من خلال جرائمه البشعة في كسر إرادة المقاومة أو إطفاء جذوة الجهاد المتقدة في الأمة”.

وأكدت الحركة “ثقتها التامة بقدرة الأخوة في حزب الله على تجاوز المحن والتحديات الملمة، وقالت إن “العدو الصهيوني الجبان سينال جزاء ما اقترفت يداه على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا والشعب اللبناني الشقيق وسائر وأمتنا وسيكون العقاب بحجم الجريمة ،وكما نؤكد أن دماء شهداء شعبنا وأمتنا ستصنع النصر المجيد وستعجل باندحار الكيان الصهيوني الغاصب عن جسد أمتنا بإذن الله”.

المصدر: موقع المنار