عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأحد 29-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- استهداف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية.‏

3- استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- استهداف مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- استهداف مستعمرة سونوبار بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- بعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

8- شن هجوم جوي بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

10- استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

11- استهداف قاعدة زوفولون العسكرية بصليات صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي