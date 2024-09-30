الرئيس بري: لا خيار أمامنا سوى الضغط لوقف العدوان ونتنياهو تمرد على الإرادة الدولية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “إسرائيل” هي مَن أفشلت الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وقال إنها ماضية في عدوانها، وتمعن في إستهداف المدنيين والعاملين في القطاعات الصحية، من مسعفين ودفاع مدني، لتفريغ الجنوب من أهله، وتدمير البلدات والقرى.

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الرئيس بري إلى أن الحكومة تقوم بواجباتها، ونحن قلنا ما لدينا بخصوص التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن المسؤولية مناطة بالمجتمع الدولي الذي يفترض به وبواشنطن الضغط على “إسرائيل” اليوم قبل الغد، لإلزامها بوقف عدوانها وبتطبيق القرار رقم 1701.

وشدد على أنه لا خيار أمامنا سوى الضغط لوقف العدوان الذي أخذ يتوسع ويستدعي التدخل الدولي العاجل لتطبيق القرار رقم 1701، وقال كنا أول من أيد النداء الأميركي – الفرنسي لوقف إطلاق النار، لكن نتنياهو تمرد على الإرادة الدولية برفضه الالتزام به

المصدر: موقع المنار