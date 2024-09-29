اليمن | العدوان الصهيوني على اليمن يستهدف ميناء الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب الكهربائية

قالت وسائل إعلام يمنية إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على اليمن استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب الكهربائية بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر يمنية إن الغارات استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، في حين نفذت غارات أخرى على مناطق قريبة من ميناء الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن غارات العدو الإسرائيلي استهدفت كذلك محطة كهرباء الحالي ورأس كثيب بمدينة الحديدة.

وكانت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي قد ذكرت أن قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 عمليات للقوات المسلحة اليمنية استهدفت عمق الكيان بصواريخ باليستية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط.

ومن جهته قال المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام عبر x إن “العدوان الصهيوني المدعوم أميركيًا مدان ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني”.

وأضاف “هذا العدوان الإسرائيلي يكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة وما يؤكد عليه الشعب بأنه لن يتخلى عن غزة ولبنان”.

وخلال الأيام الماضية نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات استهدفت مدينة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين 2 الفرط صوتي، وبمسيرة “يافا” التي ضربت هدفاً حيوياً للاحتلال في مدينة عسقلان المحتلة.

ونفذت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس السبت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة يافا المحتلة التي يطلق عليها الكيان المؤقت تسمية “تل أبيب” وذلك بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2 أثناء وجود المجرم نتنياهو في المطار.

المصدر: المسيرة + وكالة يونيوز