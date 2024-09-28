مواقف لبنانية تعزي بالسيد نصرالله.. نمضي قدما على نهجه وبتصعيد المقاومة

توالت المواقف من الاحزاب وشخصيات اللبنانية المنددة بالجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باغتيال سماحة الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر “اكس:”

“انضم السيد حسن نصر الله ورفاقه إلى قافلة الشهداء الطويلة على طريق فلسطين. أتقدم بالتعزية من “حزب الله” وجمهوره كما احيي ارواح المدنيين الأبرياء”.

وتقدم الحزب التقدمي الإشتراكي وقيادته بخالص التعازي من قيادة وجمهور حزب الله باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورفاقه الشهداء بجريمة اغتيال آثمة مُدانة ارتكبها العدو الإسرائيلي، كما بسائر الشهداء المدنيين.

إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد في هذه اللحظة القاسية ضرورة التكاتف والتضامن على كل المستويات في مواجهة العدو الإسرائيلي وعدوانه على لبنان كما على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو اللبنانيين إلى وقوفٍ مع الذات والتلاقي فوق المصاب، وأن يُكبِروا الروح الوطنية التي يجب أن تكون هي الجامع الأكبر للتصدي لهذه الحرب الإسرائيلية الغاشمة”.

بدوره كتب رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان عبر منصة “إكس”: “رحل الحبيب والأخ، رمز المقاومة والمقاومين في العصر الحديث، رحل تاركاً خلفه مدرسة من العزّ والكرامة والمقاومة، ليس الوقت للحزن الآن ولا للبكاء، الوقت للنهوض ولإكمال المسيرة والصمود. رحم الله سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء، وتعازيّ الحارّة إلى الإخوة في قيادة الحزب والعائلة الكريمة وجميع اللبنانيين”.

من جانبه نعى النائب ملحم الحجيري، الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وقال في بيان النعي:

“ارتقى اليوم واحد من أبرز رجالات هذا العالم الحر، قائد محور المقاومة، القائد المتميز سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله الذي نال النصر والشهادة التي طالما سعى إليها وكانت مسيرته وسيرته كلها جهاد ومقاومة.

ان الوفاء لقائد مسيرة انتصاراتنا يكون في المضي قدما على نهجه وبتصعيد المقاومة وبتأديب اميركا واسرائيل… وليكن الطوفان.

غدا عندما نصلي في القدس، ستكون أنت أمامنا.

إلى جنات الخلد سيد حسن”.

بدوره نعى النائب جهاد الصمد، في بيان، الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وقال في بيان: “بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. انا لله وانا اليه راجعون. رحمك الله يا سيد السادة انت ورفاقك الأبرار”.

وكتب وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف عبر حسابه على منصة “أكس” :

“بقلوب مليئة بالحزن يشدّدها الإيمان؛ نودّعك أيها الوعد الصادق… ستترك فراغاً تدوّي فيه كلماتك عبر الأثير… وسنستمرّ….”.

هذا ونعى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي كمال حديد سيد المقاومة أمين عام حزب الله سماحة السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله رحمه الله.

وقال حديد في بيان النعي: لقد خسر لبنان وفلسطين والأمة العربية والعالم الإسلامي رجلاً من خيرة رجال المقاومة ضد العدو الصهيوني وسيدها سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله رحمه الله.

لقد ظفر السيد الشهيد بإحدى الحسنيين وهو الذي كان دوماً يتمناها على طريق تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني الإرهابي.. كان قائداً كبيراً وعظيماً للمقاومة في حياته، وأصبح سيدها بعد استشهاده.

إن دماء السيد حسن نصر الله ودماء كل الشهداء على طريق تحرير فلسطين لن تذهب هدراً، بل ستنبت رجالا مقاومين أشداء يكملون المسيرة، مسيرة الجهاد حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.

اننا إذ ننعى سيد المقاومة الشهيد المجاهد حسن نصر الله، نتقدم بكل آيات التبريك والتعازي من اخواننا واخواتنا في حزب الله، ومن عائلة الشهيد الكبير ومن كل بيئة المقاومة، مؤكدين كما كان يقول دوما الشهيد الكبير بأن المقاومة التي قادتها شهداء هي التي سوف تنتصر بإذن الله..وما النصر الا من عند الله.

وكتب النائب السابق إميل رحمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إرتقى السيد الأمين على العهد والوعد شهيدا ملتحقا بلفيف من سبقه على دروب الشهادة. إن غيابه على هذا النحو المفجع بغارة صهيونية حاقدة سيخلف فراغا كبيرا لما كان يمثله من بطولة وشهامة وحرص على الوحدة الوطنية. لن تغيب عنا ابتسامته، ولن تغرب طلته، ولا إطلالته المحببة، ولا ذكاؤه المتقد، وشمول احاطته وثقافته. به ومعه يؤرخ لمرحلة مفصلية من تاريخ لبنان بدأت بالتحرير العام 2000 وهزيمة الغازي 2006 ولم يخل الساحة حتى ارتقى إلى ما تاقت اليه نفسه، وهو في مقدم الشهداء الذين عند ربهم يرزقون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + تويتر