لبنان: قتيل و ٣ جرحى نتيجة حادث تصادم بين ٤ سيارات على طريق عام النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2022 - 23:16

لبنان: قتيل و ٣ جرحى نتيجة حادث تصادم بين ٤ سيارات على طريق عام النبطية

منذ 23 mins 9 July، 2022
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