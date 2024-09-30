‫وزارة الصحة: إرتفاع عدد شهداء مجزرة عين الدلب-صيدا إلى  ‫32 شهيدا والجرحى إلى 47 مواطنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 05:22

‫وزارة الصحة: إرتفاع عدد شهداء مجزرة عين الدلب-صيدا إلى  ‫32 شهيدا والجرحى إلى 47 مواطنا

منذ 27 mins 30 September، 2024
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