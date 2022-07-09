قسد تخطف 10 مواطنين سوريين وانفجار دراجة دارجة بأحد حواجزها في الحسكة

واصلت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق أهالي المناطق والقرى والبلدات التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية، حيث أقدمت فجر اليوم السبت على اختطاف 10 مواطنين من عدة قرى داهمتها واعتدت على سكانها في ريف الحسكة.

وقالت مصادر سانا إن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) تدعمها مدرعات وطائرات مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي حاصرت قرى عكاظ وعكرش وسفانة في ريف الحسكة الشرقي وداهمت عدة منازل فيها وخطفت 10 مواطنين من القرى المذكورة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية من بلدة تل حميس بأن قوات الاحتلال الأمريكي اختطفت 3 شبان من عائلة واحدة واقتادتهم لجهة مجهولة ما أثار غضب الأهالي في البلدة الذين تظاهروا وقطعوا الطريق العام وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم ما اضطر ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال لإطلاق سراح الشبان الثلاثة.

انفجار دراجة نارية مفخخة بأحد حواجز ميليشيا (قسد) في الحسكة

وفي سياق آخر، انفجرت دراجة نارية مفخخة بأحد الحواجز التابعة لميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة. وقالت مصادر محلية إن “دراجة نارية مفخخة غرب دوار الباسل في مدينة الحسكة انفجرت لدى وصولها إلى حاجز مسلح لميليشيا (قسد) على مسافة 500 متر باتجاه الطريق المؤدي للمعهد الزراعي ما أدى لوقوع أضرار مادية” فيما لم يتسن التأكد من وقوع إصابات في صفوف عناصر الميليشيا.

ولفتت المصادر إلى أنه وعقب وقوع الانفجار فرضت الميليشيا طوقاً أمنياً في المكان وحاصرته من جميع الاتجاهات ومنعت الأهالي من الاقتراب والعبور.

المصدر: وكالة سانا