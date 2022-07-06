القضاء الايراني: الجاسوسان الفرنسيان متهمان بالتواطؤ ضد الامن القومي للبلاد

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية مسعود ستايشي بان تهمة الجاسوسين الفرنسيين المعتقلين في ايران هي التواطؤ بهدف العمل ضد الامن القومي الايراني. وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء حول ملف الجاسوسين الفرنسيين المعتقلين في ايران، ان البت في ملفهما الان هو في مرحلة النيابة وان القضية قيد السرية.

واضاف “تم ابلاغهما بالتهمة الموجهة لهما وهي الاجتماع والتواطؤ بهدف العمل ضد الامن القومي للبلاد وهما الان قيد الاعتقال الموقت”، وأضاف أن “الافراد الذي كانوا على صلة بهم في الداخل يخضعون الان للاستجواب والتحقيق”.

المصدر: وكالة انباء فارس