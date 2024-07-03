الإمام الخامنئي: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة جداً

أكد الإمام السيد علي الخامنئي، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مهمة، وقال “إن شاء الله في الجولة الثانية سیکون تواجد الشعب في مراكز الاقتراع حماسيا ومصدر شرف لإيران”. وأضاف خلال استقباله مدراء وأساتذة مدرسة الشهيد مطهري، اليوم الأربعاء، إن “الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة جداً”.

وأوضح الإمام الخامنئئي “المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمّة للغاية. وعلى الذين يحبّون الإسلام والجمهورية الإسلامية وتقدّم البلاد أن يُظهروا ذلك من خلال مشاركتهم في الانتخابات. الظنّ بأن الأشخاص الذين لم يُدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى معارضون للنظام، هو استنتاج خاطئ تمامًا”.

وتابع سماحته بالقول “من الخطأ تماماً الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد نظام الجمهورية الاسلامية”، مضيفا “أن الشعب هو العمود الفقري للجمهورية الإسلامية لتحقيق أهدافها، وأن إقبال الناخبين بشكل أفضل سيمكن الجمهورية الإسلامية من تحقيق أهدافها”

ووصف الإمام الخامنئي مشاركة الشعب في الانتخابات بأنها دعم للنظام ومصدر فخر واعتزاز له، وأكد أنه كلما كانت المشاركة أفضل وأكثر وضوحاً سيكون لدى النظام قدرة أكبر على تحقيق أهدافه داخليا ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد وهذه فرصة كبيرة جدا.

وأضاف “على من يحب الإسلام والجمهورية الإسلامية وتقدم البلاد أن يظهر ذلك من خلال مشاركته في الانتخابات”. وتابع “أسأل الله تعالی أن يمنح الشعب توفیق الاختيار الأفضل حتى يتمكن الرئیس المنتخب من تحقيق أهداف النظام والشعب”.

و كان الإمام علي الخامنئي” قد قال في تصريح عقب الادلاء بصوته في المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة “إن صمود ايران وديمومتها يعتمد على حضور الشعب في الساحات؛ مؤكدا على مشاركة الشعب الحماسية في الانتخابات الرئاسية الـ 14”.

ولفت سماحته انه “لا مبرر للشك والترديد في المشاركة بالانتخابات؛ مبينا انها خطوة بسيطة لكنها ستؤدي الى نتائج اساسية. وتساءل بالقول “لماذا يتردد الناس في القيام بشيء لا يتطلب مالا ولا جهدا ولا وقتا وضغطا، بينما له فوائد كثيرة؟!”

ومضى الى القول “ان قوام وديموية الجمهورية الإسلامية رهن بحضور الشعب، ومن أجل إثبات أصالة الجمهورية الإسلامية ومصداقيتها فإن حضور الشعب واجب وضروري”. وسأل الإمام الخامنئي الباري تعالى “أن ينعم على الوطن بما هو أفضل وأنفع، وأن تكون الأعوام القادمة جيدة بما يرضى المواطنين لقاء اختيارهم”.

المصدر: وكالة ارنا