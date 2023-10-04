بالصور | الجيش الايراني يواصل المناورات المشتركة للطائرات المسيّرة ويكشف عن مسيرة جديدة

نفذ الجيش الايراني عمليات في مجال الحرب الالكترونية والمراقبة والإستطلاع خلال مناورات للمسيّرات. كما تمّ الكشف عن انجازات جديدة بينها مسيرة “كمان تسعة عشر”.

واطلق الجيش الايراني المناورات المشتركة للطائرات المسيّرة محلية الصنع بنداء “يا محمد رسول الله” في محافظة سمنان وسط البلاد، وتمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية وشمال المحيط الهندي.

وتستمر المناورات يومين يستعرض خلالها الجيش ما يقارب مئتي طائرة مسيرة عسكرية ذات مهمات متنوعة تختلف عن سابقاتها من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها.

وقال قائد المناورات، الأدميرال حبيب الله سياري إن “عدد الطائرات المسيرة المشارکة في هذه المناورات هو نحو 200 طائرة، هذا ليس سوی جزء بسيط من قدرات مسيراتنا، التي تنفذ عمليات مختلفة من الرصد والاستطلاع والمهمات القتالية والحرب الالکترونية”.

وأضاف سياري إن “قدرة الطائرة المسيرة الی جانب سائر المعدات الاخری الموجودة أدت الی تحسين قدراتنا القتالية وفقاً لتکنولوجيا اليوم وتستخدم لتحقيق الاهداف المرسومة”.

المصدر: يونيوز+ المنار