6 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار بحفل استعراضي في شيكاغو

قُتل 6 أشخاص وأصيب 24 آخرون في إطلاق نار على استعراض احتفالي بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة في هايلاند بارك في مقاطعة إلينوي في شيكاغو. وقالت شرطة هايلاند بارك إنها ما زالت تبحث عن المسلح الذي وصفته بأنه رجل يتراوح عمره بين 18 و20 عاما، ويبدو أنه أطلق النار عن أحد الأسطح.

وأضافت الشرطة للمواطنين “ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر “تويتر”، أن شرطة مقاطعة ليك تساعد شرطة هايلاند بارك “في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال”. ويشار إلى أن إطلاق النار تم على موكب بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي الذي يصادف في الرابع من يوليو من كل عام.

المصدر: مواقع