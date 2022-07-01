الكرملين يعلق على تأميم مشروع “سخالين-2” ويؤكد أن إمدادات الغاز المسال لن تتوقف منه

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا توجد أسباب لوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من مشروع “سخالين-2″، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي بتأميم الشركة المشغلة للمشروع.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال طرح حول مرسوم رئاسي صدر أمس بشأن تأميم الشركة المشغلة لمشروع الطاقة “سخالين-2”.

وشدد بيسكوف على أن مرسوم “سخالين -2” لا يمكن أن يصبح نموذجا أو اتجاها عاما في روسيا لتأميم الشركات الأجنبية، وقال: “سيتم النظر في كل حالة على حدة”.

وأمس أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتأميم شركة “ساخالين الطاقة” (Sakhalin Energy) لتصبح ملكا للحكومة الروسية، وذلك ردا على عقوبات بعض الدول الغربية ضد روسيا.

وسيتم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات “ساخالين الطاقة”، وهي الشركة المشغلة لمشروع “سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال”، إلى الحكومة الروسية، وسيتم نقل الأصول إلى شركة “غازبروم ساخالين القابضة”، وهي شركة أسستها الحكومة الروسية.

ووفقا للمرسوم الرئاسي يتوجب على المساهمين في “ساخالين الطاقة” إبلاغ الحكومة في غضون شهر بما إذا كانوا يوافقون على الحصول على أسهم في الشركة الجديدة، وفي حال حدوث خلاف ذلك سيتم بيع أصولهم وتحويل الأموال إلى حساب خاص سيفتح باسم كل مساهم.

وتمتلك شركة الطاقة “رويال داتش شل” حصة في المشروع بنسبة 27.5%، فيما تمتلك الشركتين اليابانيتين “ميتسوبيشي” و”ميتسوي” حصة بنسبة 22.5%، والـ50% الأخرى مملوكة لشركة “غازبروم”.

وفي نهاية شهر فبراير الماضي، أعلنت “شل” أنها ستنسحب من المشاريع المشتركة مع “غازبروم”، فيما قالت اليابان، إنها تخطط للبقاء في كل من “سخالين-2″ و”ساخالين-1”.

المصدر: وكالة نوفوستي