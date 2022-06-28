قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على مناطق سكنية بريف حلب

اعتدت قوات الاحتلال التركي بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية التي تدعمها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على مناطق سكنية بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لـ “سانا” بأن قوات الاحتلال التركي قصفت صباح اليوم بالمدفعية والقذائف الصاروخية أطراف قرية تل قراح والأحياء السكنية في بلدة دير جمال في منطقة إعزاز وبلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن القصف التركي أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ويعتدى المحتل التركي بشكل متكرر على مناطق الريف الشمالي لمحافظات الحسكة والرقة وحلب ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين الأطفال والنساء وأضرار كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية مثل شبكات المياه والكهرباء والطرق.

المصدر: وكالة سانا