لافروف: كييف لن يتم السماح لها بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأطراف الأوروبية المعنية بالأزمة في أوكرانيا تحث كييف على التفاوض مع روسيا، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تمنعانها من ذلك.

وقال لافروف، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البيلاروسية، “عندما يتنازلون ويتقدمون إلينا باقتراح لاستئناف العملية الدبلوماسية، وهو ما أعتقد أن الأوروبيين يحثون أوكرانيا عليه وإن كان الأنجلو-ساكسون (الولايات المتحدة وبريطانيا) لا يسمحون به، فحينئذ سنبدأ التفاوض انطلاقًا من الوضع على الأرض”.

وأوضح لافروف أن “هناك مناطق محررة لا يريد معظم سكانها مجرد التفكير في العودة إلى سيطرة السلطات النازية الجديدة”.

في سياق متصل، بحث قادة دول مجموعة “بريكس”، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا، مؤكدين دعم المفاوضات بين كييف وموسكو.

المصدر: سبوتنيك