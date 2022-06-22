وزير النقل السوري: عودة مطار دمشق الدولي للخدمة غداً بجهود الكوادر الوطنية

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة اعتباراً من يوم غد الخميس، بعد إنهاء أعمال الترميم والإصلاح للأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الأخير.

وفي تصريح صحفي، أكّد وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه “يمكن لجميع النواقل الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من يوم غد”، مشيراً إلى أن “المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير”.

ولفت خزيم إلى “الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية التي واصلت العمل ليلاً نهاراً لإعادة فتح المطار وتشغيله ضمن إجراءات السلامة والأمان”.

كذلك أكدت المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري أنه “سيتم صباح غد استئناف تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي”، مشيرة إلى أن “جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل”.

المصدر: وكالة سانا