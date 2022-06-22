ميقاتي التقى عددا من الوزارء وجرى البحث بالشؤون العامة

التقى رئيسُ حكومة تصرف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وزيرَ الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال إنه وضعَ الرئيسَ ميقاتي في أجواءِ عمليةِ الاستيرادِ والتصدير في ظلِّ الاضرابِ المستمرِّ للقطاع العام.

واجتمع الرئيسُ ميقاتي مع وزيرِ السياحة وليد نصار وجرى البحثُ في التحضيراتِ التي تقومُ بها الوزارةُ مع القطاعِ الخاص لاستقبال الوافدين الى لبنان هذا الصيف.

وحول الشأنِ التربوي، استقبل الرئيسُ ميقاتي وزيرَ التربيةِ في حكومةِ تصريف الاعمال عباس الحلبي وجرى عرضٌ لموضوعِ الامتحاناتِ الرسميةِ والاستعداداتِ اللوجستيةِ والاداريةِ المتخذةِ لإنجازِها من قبلِ الوزارة.

وايضا استقبل الرئيسُ ميقاتي وزيرَ البيئة ناصر ياسين، واعلن خلالَ اللقاءِ عن خطةٍ وطنية للحدِ من حرائقِ الغابات سيتمُ اطلاقُها الاسبوعَ المقبل.

وختاماً اجتمعَ الرئيس ميقاتي مع وزير الاعلام زياد مكاري وبحث معه في شؤون الوزارة.

المصدر: قناة المنار