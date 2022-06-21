قوى الامن: توقيف 3 مروجي مخدرات في المنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 17/6/2022، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلة المنية، ثلاثة مروجي مخدرات، وهم كل من اللبنانيين:

– س. ع. (مواليد عام 1996)

– ع. س. (مواليد عام 1997)

– ا. س. (مواليد عام 2001)

وضبطت بحوزتهم:

– /273/ قطعة من حشيشة الكيف بلغ وزن كل واحدة /100/غ.

– /41/ كيسا بداخله مادة حشيشة الكيف، بلغ وزن كل واحد /80/ غ.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام