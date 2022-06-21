قوى الامن: توقيف 3 مروجي مخدرات في المنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 15:06

قوى الامن: توقيف 3 مروجي مخدرات في المنية

منذ 25 mins 21 June، 2022
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 17/6/2022، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلة المنية، ثلاثة مروجي مخدرات، وهم كل من اللبنانيين:

– س. ع. (مواليد عام 1996)
– ع. س. (مواليد عام 1997)
– ا. س. (مواليد عام 2001)
وضبطت بحوزتهم:
– /273/ قطعة من حشيشة الكيف بلغ وزن كل واحدة /100/غ.
– /41/ كيسا بداخله مادة حشيشة الكيف، بلغ وزن كل واحد /80/ غ.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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