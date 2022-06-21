منطقة خيرسون: نخطط لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا الخريف القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 08:22

منطقة خيرسون: نخطط لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا الخريف القادم

منذ 41 mins 21 June، 2022
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أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أنه من المخطط أن يجري الاستفتاء العام حول انضمام المنطقة إلى روسيا في الخريف القادم.

وقال ستريمووسوف في حديث لوكالة “نوفوستي”: “الاستفتاء العام سيجري هذا العام. من المخطط عقده الخريف القادم”.

وأضاف أن الموعد لم يحدد بدقة بعد، موضحا: “نستعد للاستفتاء العام. يتم حل المسائل التنظيمية. وبعد الاستفتاء العام سنصبح وحدة إدارية كاملة الحقوق ضمن روسيا. يبقى هناك القليل من الوقت قبل أن نتمتع بحقوق المواطنة في دولة روسيا العظيمة. نسير على طريق القرم”.

وتابع أنه يتم في المنطقة بالتزامن مع التحضير للاستفتاء العام عمل هادف إلى تنظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، ويبدأ عمل المصانع والنظام المصرفي، كما بدأ دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والاجتماعية بالروبل.

وفرضت القوات الروسية أثناء إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه بالقرب من بحر آزوف في جنوب البلاد. وتم في هاتين المنطقتين تشكيل الإدارات العسكرية المدنية وبدأ استخدام الروبل الروسي وبث القنوات التلفزيونية والإذاعة الروسية. وأعلنت المنطقتان عن نيتهما للانضمام إلى روسيا.

المصدر: وكالات

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