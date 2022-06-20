ميقاتي: لا موقف لنا من الاستشارات قبل كلمة النواب

علق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان له الاثنين على ما “يتم التداول به من أخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد”.

وتابع البيان “من الواضح أن هذه الأخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علما أن دولته كان واضحا منذ البداية بإعلانه أن لا موقف من قبله قبل كلمة السادة أعضاء مجلس النواب”.

واضاف البيان “إننا نؤكد أن كل ما ينسب إلى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح، وأن أي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادرا عنه شخصيا أو عن مكتبه الإعلامي، فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام