قوى الأمن الداخلي : توقيف مروّج مخدّرات خطير بكمينٍٍ محكمٍ لشعبة المعلومات في النّبعة بعد إطلاقه النار وإصابة أحد عناصرها، وضبط كميّة من المواد المخدّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 11:12

قوى الأمن الداخلي : توقيف مروّج مخدّرات خطير بكمينٍٍ محكمٍ لشعبة المعلومات في النّبعة بعد إطلاقه النار وإصابة أحد عناصرها، وضبط كميّة من المواد المخدّرة

منذ 50 mins 17 June، 2022
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