قوى الأمن: توقيف قاتل أحد الأشخاص في مخيم شاتيلا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الخميس عن توقيف قاتل أحد الاشخاص في مخيّم شاتيلا في بيروت.

وقال البيان “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن دّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يُطلق عيارات ناريّة باتّجاه شخصٍ آخر فيرديه قتيلًا، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة القاتل وتوقيفه”، وتابع “بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن لشعبة المعلومات أنّ الجريمة حصلت داخل مخيّم شاتيلا”، واضاف “من خلال المتابعة والرّصد، تمكنت من تحديد هويّة الضّحيّة وُيدعى (ر. م. مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني) وهويّة القاتل، ومكان إقامته في الضّاحية الجنوبيّة، ويُدعى ي. ح. (مواليد العام ٢٠٠٤، سوري)”.

واوضح البيان “أعطيت الأوامر للعمل على ملاحقته وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء”، وتابع “بتاريخ 17-4-2025، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الضّاحية الجنوبيّة، وضبطت بحوزته كميّةً من المخدّرات”، واضاف “بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شخص يجهله داخل مخيّم شاتيلا الذي قصده بتاريخ 10-4-2025 لشراء المخدّرات التي يتعاطاها وأنّه في أثناء مغادرته المخيّم اعترضه شابّان، أحدهما كان مسلّحا، عندها، شهر مسدّسه باتّجاههما بهدف إخافتهما”، ولفت الى ان “الضّحية عمد أيضًا إلى شهر مسدّس حربي بوجهه، الأمر الذي جعله يطلق النّار باتّجاهه ويهرب”، وأكد انه “أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام