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June 16 2022 - 13:40

رئيس جمهورية دونيتسك: لتحرير جميع المدن الروسية في أوكرانيا بما في ذلك أوديسا

منذ 28 mins 16 June، 2022
دينيس بوشيلين
دينيس بوشيلين
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، أن نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يجب أن تكون “تحرير جميع المدن الروسية” هناك، بما في ذلك أوديسا.

يُشار إلى أن روسيا بدأت تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا اعتباراً من يوم 24 شباط/فبراير الماضي. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن هدفها “يكمن في حماية سكان المنطقة الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات”.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، “أكمل الجيش الروسي بالفعل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى – مما قلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا”، بحسب وزارة الدفاع.

المصدر: روسيا اليوم

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