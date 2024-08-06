الدفاع الروسية: مقتل نحو 120 عسكريا اوكرانيا خلال تحرير بلدة في جمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن “وحدات من تجمع قوات تسينتر (المركز) في القوات المسلحة الروسية حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحسنت تموقعها التكتيكي”.

وأوضحت الوزارة أنه “نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات تسينتر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموقعها التكتيكي”، واضافت أن “وحدات من تجمع قوات سيفير(الغرب) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وصدت هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية للعدو”.

وأوضحت الوزارة أن “خسائر العدو بلغت نحو 120 عسكريا وسيارتين ومدفعي هاوتزر دي-30 عيار 122 ملم ومدفعين دي-20 عيار 152”.

المصدر: سبوتنيك