إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

أطلق اسم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة المملكة في واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة بايدن إلى الرياض.

وكشف مجلس بلدية العاصمة الأمريكية النقاب عن لافتة “شارع جمال خاشقجي”، في بادرة تكريم لذكرى الصحافي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018.

وأقيم الحفل غداة الإعلان عن زيارة يعتزم بايدن القيام بها إلى السعودية منتصف تموز/يوليو، وسيلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان الذي اتهمته الاستخبارات الأمريكية بأنه “وافق” على اغتيال خاشقجي.

وقال فيل مندلسون رئيس البلدية التي صوّت مجلسها بالإجماع لصالح الاسم الجديد، إن اللافتة ستكون بمثابة “تذكير دائم ونصب تذكاري حتى لا تزول ذكرى جمال خاشقجي”.

وكان بايدن اعتبر قبل انتخابه رئيسا أن السعودية يجب أن تعامل على أنها دولة “منبوذة”، وتعهد عندما وصل إلى السلطة “بإعادة تقييم” العلاقات مع هذا الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وصرح بعد ذلك أنه يرفض التحدث مباشرة مع محمد بن سلمان، لكنه تراجع عن موقفه الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية