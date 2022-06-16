أكبر تحديث لتطبيق “واتس آب” منذ سنوات متاح الآن على هاتفك!

أعلن “واتس آب” عن تغيير كبير في تطبيق الدردشة الخاص به الشهر الماضي، والآن أصبح متاحا للجميع لاستخدامه.

ويؤثر هذا التغيير الهائل على عدد الأشخاص الذين يمكنك إضافتهم الآن إلى “دردشة المجموعة” مع مضاعفة العدد.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن تضمين 512 جهة اتصال عند إنشاء محادثة جماعية بدلا من 256. ووفقا للفريق العامل في خدمة المراسلة، تمت إضافة هذا التعزيز بسبب التعليقات الواردة من محبي التطبيق الشهير.

وللتحقق مما إذا تم تحديث “واتس آب” الخاص بك، ما عليك سوى بدء دردشة جماعية جديدة ثم تحديد إعداد “إضافة مشاركين” في الجزء العلوي من الشاشة. وإذا رأيت 0/512، فأنت تعلم أن لديك إصدارا محدثا من التطبيق. وإذا كنت لا تزال ترى 256 مشاركا، فتأكد من تحديث “واتس آب” عبر متاجر تطبيقات “أندرويد” وآبل.

وأضاف “واتس آب” مؤخرا ميزتين أخريين إلى نظامه الأساسي، بما في ذلك القدرة على إرسال ملفات أكبر.

وحتى وقت قريب، كان بإمكان المستخدمين فقط إرفاق الملفات التي كان حجمها 100 ميغابايت ولكن تم تعزيزها الآن إلى 2 غيغابايت. وهذا يعني أنه سيكون من الأسهل الآن إرسال مقاطع الفيديو والملفات الكبيرة عبر شبكة “واتس آب”.

وأوضح “واتس آب” قائلا: “يمكنك الآن إرسال ملفات داخل “واتس آب” يصل حجمها إلى 2 غيغابايت في كل مرة، محمية بواسطة تشفير من طرف إلى طرف. وهذه زيادة عن الحد السابق البالغ 100 ميغابايت ونعتقد أنه سيكون مفيدا للتعاون”.

وأضاف “واتس آب” الآن ردود الفعل. وهذا التغيير مطابق تقريبا لخدمات الدردشة الأخرى مثل iMessage من آبل مع قدرة المستخدمين الآن على تراكب الرموز التعبيرية بسرعة في كل دردشة.

ولإضافة رد فعل، ما عليك سوى النقر مع الاستمرار على الرسالة. وسترى بعد ذلك ستة ردود أفعال تظهر على الشاشة بما في ذلك إبهام لأعلى، وقلب حب، ووجه ضاحك، ووجه مصدوم، ووجه حزين، والامتنان والدعاء.

وإذا كنت تريد تغيير الرمز التعبيري أو حذفه، فما عليك سوى النقر مع الاستمرار على نفس الرسالة مرة أخرى ثم إجراء تعديلاتك.

المصدر: اكسبريس