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June 15 2022 - 21:38

الوزير بيرم يشدد في حديث للمنار على زيادة الحد للاجور في القطاع الخاص

منذ 30 mins 15 June، 2022
الوزير مصطفى بيرم
تقارير مصورة - لبنان

شدد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مقابلة مع المنار على أهمية التوافق على زيادة الحد للاجور في القطاع الخاص.

 

وخلال لقاءٍ حواري تفاعلي حول تصحيحِ الأجور وبدلِ النقل ، نظمَه المجلسُ الإقتصاديُ والإجتماعي ، وشاركت فيه الهيئاتُ الاقتصاديةُ والاتحادُ العماليُ العام، أعلن وزيرُ العمل في حكومة تصريف الأمال مصطفى بيرم أنه سيعملُ بشكلٍ جديٍ ومتواصلٍ لرفعِ مستوى رواتبِ الموظفين.

وتوافقَ المجتمعون وفقَ بيانٍ على زيادةِ الحدِ الادنى للاجورِ المسجَّلِ لدى الضمانِ الاجتماعي وزيادةِ بدلِ النقلِ للقطاعِ الخاص.

المصدر: المنار

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