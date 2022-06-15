الدفاع الروسية: قواتنا دمرت معدات للطيران خلال استهداف مطار في مقاطعة ميكولايف بصواريخ عالية الدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 12:26
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الخارجية الروسية: حظر دخول 49 بريطانيا بينهم إعلاميون وشخصيات في قطاع الدفاع إلى الأراضي الروسية
الخزانة الأمريكية: تمديد استثناء مدفوعات متعلقة بالطاقة الروسية من العقوبات حتى 5 ديسمبر
منظمة الصحة العالمية تعلن أنها ستقيّم الأسبوع المقبل إن كانت ستصنّف تفشّي جدري القردة على أنه حالة طوارئ صحية دولية
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الكرملين: المستثمرون الأجانب علّقوا أعمالهم في روسيا تحت الضغط والابتزاز لكنهم مستعدون لاستئنافها في أول فرصة ممكنة
وكالة "بلومبيرغ": الحكومة الأميركية تشجع الشركات الزراعية وشركات الشحن على شراء وشحن المزيد من الأسمدة الروسية بتكتم
قادة الأمم المتحدة يدعون أعضاء منظمة التجارة العالمية لعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتجنب أزمة غذاء عالمية
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الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: قواتنا دمرت معدات للطيران خلال استهداف مطار في مقاطعة ميكولايف بصواريخ عالية الدقة
منذ 60 mins
15 June، 2022
الدفاع الروسية
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