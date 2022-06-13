النائب خريس: أي حماقة للعدو ستكلفه غالياً وكل قطرة مياه ونفط وغاز هي لكل اللبنانيين

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، أن “تهديدات العدو الإسرائيلي بحق لبنان ما هي إلا تهويل لإخافة لبنان ودولته للتنازل عن حقوقنا بالمياه والنفط والغاز”.

وقال خريس: “كما لم نتنازل سابقاً عن حبة تراب من أرضنا، لن نتنازل اليوم عن قطرة ماء أو غاز أو نفط. وكما استطعنا طرد هذا العدو بقوة شعبنا وجيشنا ومقاومتنا وحررنا أرضنا، سنعمل على صون كل حقوقنا ومقدراتنا وصونها بأكمل وجه”.

وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي لن يتجراً على أي حماقة لأنها ستكلفه غالياً”، داعياً إلى “موقف موحد”، وقال: “إن كل حبة تراب وقطرة مياه ونفط وغاز هي لكل اللبنانيين وللأجيال الصاعدة من بعدنا”.

ولفت إلى أن “هناك اتفاقاً بين الرؤساء على موقف موحد، ألا وهو عدم التنازل والتفريط بأي حق من حقوقنا”.

وتمنى “الإسراع في عملية الاستشارات النيابية لأجل تكليف رئيس للحكومة، ثم الإسراع في التأليف لأن وضع البلد لا يحتمل أكثر وعلى الصعد كافة”، آملاً في “تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات التي تعصف ببلدنا وتقوم بواجباتها على أكمل وجه ومن دون تردد”.

وحذر من “آفة المخدرات التي انتشرت بشكل كبير بين الفتية والأطفال والشباب”، داعياً إلى “مواجهتها قبل فوات الأوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام