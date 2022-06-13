استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

وقّع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على طلبات استقالة جميع أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب.

وقال الحلبوسي إنَّه قبل الإستقالة على مضض نزولاً عند رغبة السيد مقتدى الصدر، وأنَّه حاول إقناع السيد الصدر بعدم الإقدام على تلك الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.

السيد مقتدى الصدر وفي بيان أصدره، قال إنَّ هذه الخطوة تُعتبرُ تضحية منّي من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق.

الى ذلك، اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري عن إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار في المرحلة الحالية.

المصدر: قناة المنار