الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 00:38

الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 10 June، 2022
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