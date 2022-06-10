البيض المسلوق كنز غذائي.. تعرف على فوائده

يعتبر البيض المسلوق من الأطعمة الأساسية عند الكثير من الثقافات، ويتم تناوله في مختلف وجبات اليوم، يفضله البعض صباحا في حين يتناوله آخرون على الفطور.

كما يعتمده أصحاب الوزن الزائد في حمياتهم الغذائية كوجبة تشبع وتنفع في ذات الوقت.

له مذهلة ومتعددة وخاصة للسيدات الحوامل والأطفال:

1- الحفاظ على صحة الجنين: يحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الضروري جدًا للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والشعر لدى المرأة الحامل.

2- تقوية العظام: أفادت الدراسات العلمية، أن البيض المسلوق يحتوي على فيتامين د الذي يعزز من صحة الجهاز المناعي، وتقوية عظام واسنان الحامل، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم.

3- خفض نسبة الكوليسترول في الدم: قال الأطباء وفقًا للتقارير الطبية العالمية، أن تناول بياض البيض المسلوق أكثر صحة من بعض أشكاله الأخرى، يمكن تناوله كل يوم على وجبة الإفطار.

4- منع التنكس البقعي: يحتوي البيض المسلوق على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

5- تعزيز الصحة العقلية: يساعد مزيج العناصر الصحية مثل البروتين والكولين في البيض المسلوق على تنشيط عقلك، خاصة بعد الإفطار مباشرة

6- تحسين الرؤية: يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين هـ والسيلينيوم والتي تعمل جميعها كمضادات أكسدة مهمة في دعم صحة العين ووظيفة شبكية العين والمساعدة في مقاومة الرؤية التنكسية مع تقدمك في العمر.

7-منع فقر الدم: يشتهر البيض بأنه غني بفيتامين ب12 الذي يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعمل على نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي محاربة الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم.

8-تعزيز صحة الجلد: يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة بالجسم وبالتالي فهي تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحي وبشرة نضرة وصحية.

9-تحسين صحة الدماغ: تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف الدماغ بصورة جيدة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين التي تعمل على تخفيف التهابات الدماغ

10-يعتبر البيض غذاء متكاملا: إذ وجدت الدراسات أن تناول البيض يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من خلال زيادة مستويات الهرمون الذي يساعدك على الشعور بالرضا بعد الأكل ويحافظ على مستويات الطاقة أعلى.

المصدر: اخبار الان