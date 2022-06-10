قائد الجيش قدم التعازي بالشهيد شمص: حربنا على المخدرات لم تنته ولا ننتظر أي غطاء لمكافحتها

أعلن الجيش عبر موقعه على “تويتر”، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون قال من فرع مخابرات البقاع أن “حربنا على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة. لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا نعمل وفقاً لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا. وإلى كل الخارجين على القانون سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم”.

وأشار الى أن قائد الجيش قدم التعازي في بوداي بالشهيد زين العابدين شمص، وقال: “التضحية قدر وليست خياراً. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية”.

ومن اللواء السادس – بعلبك، قال قائد الجيش “الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي. ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام